7 detenidos tras bloqueo y quema de camión en Zinapécuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Siete personas detenidas e igual número de vehículos retirados, fue el saldo de un operativo policial tras la quema de un camión durante una manifestación en la carretera Zinapécuaro – Acámbaro.
Primeramente, la tarde de este sábado, patrulleros de Guardia Civil en atención atendían un reporte ciudadano sobre un grupo de sujetos alterando el orden público, ingiriendo bebidas alcohólicas en vía pública y mientras atendían la denuncia, individuos ajenos se presentaron y comenzaron a agredir a los uniformados, siendo requeridos 3 de ellos.
Lo anterior fue utilizado por un grupo delincuencial, que de inmediato comenzó a difundir mensajes mediante redes sociales, para alentar una protesta, basada en supuestos abusos por parte de los policías.
Ante lo cual un grupo de civiles, así como transportistas, choferes de combis y taxis cerraron la carretera cerca del entronque con la autopista México – Guadalajara, incendiando un camión que fue atravesado en la vialidad.
Para reestablecer el libre tránsito se implementó un operativo por parte de los oficiales de la Guardia Civil, quienes mediante el dialogo trataron de desactivar la violenta manifestación, retirándose la mayoría de los inconformes, pero un reducido grupo permaneció en el bloqueo, por lo que se procedió a la detención de 7 masculinos y se retiraron 7 automotores en su mayoría combis del servicio público.
Al respecto la Secretaría de Seguridad Pública informó en sus redes sociales, “🚨Preliminar: En Zinapécuaro, 7 hombres fueron detenidos tras obstruir la circulación vial en el tramo carretero Zinapécuaro - Acámbaro a la altura de la tenencia de Araró, donde además, los agentes de la #GuardiaCivil retiraron 7 unidades. En la zona el tránsito vehicular se mantiene intermitente, ¡toma precauciones! #MichoacánEsMejor”.
BCT