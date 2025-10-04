492 años de fundación hispánica de Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un día como hoy, pero del año de 1533, se reconoce la fundación hispánica de San Francisco Uruapan, por Fray Juan de San Miguel, quien estableció nueve barrios y cada uno con su propia capilla y santo patrono.
Este día, los barrios tradicionales, realizan una serie de actividades religiosas, desde las mañanitas y posteriormente una misa; por la tarde, el arribo de los barrios al templo de San Francisco, en el centro de Uruapan.
Por la noche, procesión con la imagen peregrina y mañana domingo, el tradicional recorrido por las principales calles del primer cuadro de Uruapan.
En la víspera, la elaboración de la portada y coronación de la Ireri Camila Zavala Maldonado.
Pero Uruapan, ya era un asentamiento prehispánico, desde mucho antes de la invasión española, que contaba con una civilización avanzada y un gran legado cultural.
Posteriormente, establece la historia, en 1533, Fray Juan de San Miguel, estableció un pueblo con el nombre de San Francisco Uruapan; trazó y diseñó las calles, plazas, iglesias y los nueve barrios con sus respectivas capillas.
Por ello, se reconoce el 4 de octubre, el aniversario de la fundación hispánica de Uruapan y como el núcleo principal, la capilla de San Francisco que se localiza en la esquina de las calles Francisco Villa y Sarabia.
BCT