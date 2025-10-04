492 años de fundación hispánica de Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un día como hoy, pero del año de 1533, se reconoce la fundación hispánica de San Francisco Uruapan, por Fray Juan de San Miguel, quien estableció nueve barrios y cada uno con su propia capilla y santo patrono.

Este día, los barrios tradicionales, realizan una serie de actividades religiosas, desde las mañanitas y posteriormente una misa; por la tarde, el arribo de los barrios al templo de San Francisco, en el centro de Uruapan.