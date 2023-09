40 mil derechohabientes del Infonavit pueden convertir su crédito en Veces Salario Mínimo a pesos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Son aproximadamente 40 mil los derechohabientes del Infonavit en Michoacán los que pueden cambiar su crédito en Veces Salario Mínimo (VSM) a peso, así lo informó el delegado del Infonavit, Sergio Adem Argueta, quien hizo un llamado a este grupo de derechohabientes a realizar el trámite antes de concluir el año a fin de evitar incrementos en sus créditos con el arranque del 2024.

En entrevista con MIMORELIA.COM, Adem Argueta detalló que los derechohabientes pueden realizar su trámite desde micuenta.infonavit.org.mx o desde la aplicación Infonavit Fácil, seleccionar las opciones Tengo un Crédito y Responsabilidad Compartida, en donde se desplegarán una serie de opciones.

“Responsabilidad Compartida en un programa que ayuda a que todos los créditos que están en veces el salario mínimo se conviertan a pesos y ello permita que la deuda se congele, ya no va a seguir creciendo según crezca el salario mínimo. Además, no solamente se congela sino que también se ajusta a nuestra nueva tasa de interés que es más baja y, en algunos casos, no en todos, dependiendo del estatus de cada crédito y del historial que tienen, se aplican algunos descuentos, esto lo determina el mismo sistema”, afirmó.

Cabe destacar que este programa tiene aproximadamente dos años y en 2022, tras la apertura de acceso a este programa, un total de 20 mil trabajadores lograron realizar la conversión.