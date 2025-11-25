25N: Fabiola Alanís destaca a la 76 Legislatura como promotora de los derechos de las mujeres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la diputada Fabiola Alanís Sámano, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, reconoció a la 76 Legislatura como una promotora de derechos de las mujeres, alineada a la transformación nacional pero con algunos pendientes en la materia.

En este sentido, la legisladora reiteró que el lema "Es tiempo de mujeres" está dirigido a todas las mexicanas y michoacanas, especialmente en la búsqueda de condiciones dignas para quienes están en una posición de vulnerabilidad.

“La de la 76 Legislatura es una de las agendas prioritarias de esta Legislatura, que empata muy bien con las reformas nacionales, pero sobre todo que empata con el momento que está viviendo el país. Cuando decimos que es tiempo de mujeres, no estamos hablando de tiempo de mujeres para quien aspiran a un cargo de representación; es tiempo de mujeres para las que viven con desigualdad, para las que no tienen acceso a un trabajo digno, para las que no tienen acceso a un salario digno, para las que no tienen acceso para el cuidado de sus hijas y sus hijos en estancias que puedan permitirles a ellas laborar con tranquilidad”, afirmó.

Alanís Sámano explicó que "tiempo de mujeres" significa también derecho a una vida libre de violencia en escuelas, calles y hogares.