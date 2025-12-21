2026: Dan 10% de aumento salarial a elementos de la SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En 2026, los elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) recibirán un incremento del 10 por ciento en su salario, anunció el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.
Durante el evento “Aumento al salario policial”, el mandatario estatal reconoció la labor de cada uno de los elementos que integran la Guardia Civil, al señalar que son ellos quienes han contribuido a reducir la incidencia de homicidios y de la mayoría de los delitos en la entidad.
Ramírez Bedolla recordó que al inicio de su administración, en 2021, se registraron 2 mil 762 homicidios, mientras que en lo que va de este año se han contabilizado mil 247 casos.
“La curva ascendente exponencial de crecimiento que nos dejó el gobierno anterior, ustedes lograron controlarla y bajarla, así que sigamos con ese ímpetu. Estoy orgulloso de los resultados y del trabajo que están haciendo”, expresó el gobernador.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, afirmó que este incremento salarial fortalecerá el trabajo diario de los elementos policiacos.
Aseguró que en Michoacán se avanza en materia de operatividad, coordinación e inteligencia. Los resultados, dijo, son evidentes, por lo que el aumento representa un reconocimiento al esfuerzo realizado por las fuerzas de seguridad.
“Hoy refrendamos que invertir en nuestros policías no es un gasto, es una decisión estratégica para el presente y el futuro de Michoacán. Una policía mejor remunerada es una policía más comprometida, más profesional y más confiable para la ciudadanía”, puntualizó.
mrh