2026: Dan 10% de aumento salarial a elementos de la SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En 2026, los elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) recibirán un incremento del 10 por ciento en su salario, anunció el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Durante el evento “Aumento al salario policial”, el mandatario estatal reconoció la labor de cada uno de los elementos que integran la Guardia Civil, al señalar que son ellos quienes han contribuido a reducir la incidencia de homicidios y de la mayoría de los delitos en la entidad.

Ramírez Bedolla recordó que al inicio de su administración, en 2021, se registraron 2 mil 762 homicidios, mientras que en lo que va de este año se han contabilizado mil 247 casos.

“La curva ascendente exponencial de crecimiento que nos dejó el gobierno anterior, ustedes lograron controlarla y bajarla, así que sigamos con ese ímpetu. Estoy orgulloso de los resultados y del trabajo que están haciendo”, expresó el gobernador.