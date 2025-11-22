2026: Compromete Sectur señal e internet en Sierra Chincua

Angangueo, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Turismo (Sectur) federal se comprometió a instalar cobertura de señal e Internet en Sierra Chincua, santuario de la mariposa monarca que este sábado abrió sus puertas para la nueva temporada.

En entrevista, la secretaria federal, Josefina Rodríguez Zamora, refirió que la mariposa monarca es un atractivo imperdible de México que permite no sólo a los mexicanos, sino también a turistas extranjeros, vivir la experiencia de este fenómeno natural.

La conectividad, destacó, es prioridad en este santuario que ya cuenta con electrificación, lo cual facilitará una mayor afluencia turística durante los próximos cinco meses que dura la temporada.

Recordó que desde el 22 de noviembre están abiertos los tres santuarios en Michoacán: Sierra Chincua, El Rosario y Senguio, los cuales permanecerán en operación hasta el 31 de marzo de 2026.

Por su parte, la Secretaría de Turismo en Michoacán estimó que durante este periodo se recibirán más de 800 mil visitantes, con una derrama económica superior a los mil millones de pesos.

mrh