2025, el año con menos homicidios en una década en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El 2025 se colocó como el año con el registro más bajo de los últimos 10 años en homicidios en Michoacán, informó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), José Antonio Cruz Medina.

En rueda de prensa, el encargado de la política de seguridad en el estado explicó que en 2016 se registraron mil 476 casos, manteniéndose un incremento sostenido hasta 2021, cuando se alcanzaron 2 mil 761 casos. A partir del inicio de la presente administración se comenzó a registrar una baja constante hasta llegar a mil 272 casos perpetrados en 2025.

Al comparar octubre de 2021 con diciembre de 2025, el homicidio doloso presentó una reducción del 69.5 por ciento, al pasar de 259 a 79 casos, lo que representa 180 homicidios menos.