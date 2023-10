2025, año meta para resolver conflictos laborales pendientes en Junta de Conciliación y Arbitraje: presidenta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la Junta de Conciliación y Arbitraje se tiene la meta de que en el 2025 se resuelvan los casos, conflictos y demandas laborales que ingresaron previo al Nuevo Sistema de Justicia Laboral en Michoacán, el cual tiene un año que se implementó, aseguró la presidenta de la junta, Gabriela Manzo Ortiz.

En entrevista con MIMORELIA.COM, la presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje compartió que en el último corte del 2 de octubre de 2022, previo al inicio del Nuevo Sistema de Justicia Laboral, se tenían 23 mil expedientes en trámite, de los cuales la mayoría son por despidos injustificados, alrededor de un 20 por ciento son por reinstalaciones laborales y el 10 por ciento son derribados de juicios especiales, que se suscitan por muerte del trabajador y sus familiares demandan prestaciones.

Gabriela Manzo resaltó que a un año de recibir los últimos casos laborales antes del Nuevo Sistema de Justicia Laboral, han logrado resolver aproximadamente 3 mil expedientes o procedimientos, por lo que para lograr la meta de concluir todos las demandas pendientes en el 2025, se han establecido estrategias como la "Jornada Estatal de Conciliación", con atención en las oficinas de Morelia, Zamora, Uruapan y Lázaro Cárdenas, en las que se capacitó al personal en medios alternativos de resolución de conflictos.

Abundó que además se ha hecho rotación del personal, abrieron cinco secretarías para atender de manera más ágil todos los procedimientos y la Secretaría General tiene nuevas funciones para dar mayor celeridad a los casos, porque, dijo, por ejemplo, en el distrito de Zamora se cuenta con el mayor número de expedientes.

Enfatizó que la prioridad es resolver los expedientes añejos, como los que hay desde el 2003, 2004, 2010 ó 2011, para darles celeridad, pese a que cada caso tiene una particularidad, porque hay situaciones en los que hacen falta desahogar pruebas, se mandan exhortó a otras juntas del país y no han respondido, lo que atrasa los procedimientos, por mencionar algunas situaciones.

La presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje subrayó que en caso de no cumplir la meta de 2025 de resolver todos los conflictos o demandas laborales, podrán solicitar una prórroga o ampliación de tiempo, porque el decreto en el que se reforma la Ley General del Trabajo de 2019, no establece un período de conclusión.

Manzo Ortiz aclaró que con la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Laboral, a partir del 3 de octubre, las juntas locales de Conciliación ya no son competentes para recibir los procedimientos o demandas, sino que ahora los trabajadores que sean despedidos de forma injustificada o tengan una prestación que reclamar, deben acudir primero a los Centros Locales de Conciliación y en caso de que no obtengan una resolución, deberán ir a los juzgados laborales del Poder Judicial.

En ese sentido, puntualizó que las demandas que ingresaron a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, previo al 3 de octubre de 2022, no pueden ser remitidas al Nuevo Sistema de Justicia Laboral.

"Todos los procedimientos que fueron depositados en las junta locales de Conciliación van a ser concluidos por las juntas, no puede un trabajador que tiene una demanda en Junta de Conciliación iniciar un procedimiento en los Centros de Conciliación, ya que estos no pueden conocer de los procedimientos radicados ante las juntas, ellos de entrada van a tener que archivar el procedimiento y no les pueden dar la atención", explicó.

Gabriela Manzo mencionó que una vez que la Junta de Conciliación y Arbitraje resuelva todos los casos, dicha instancia cerrará sus oficinas, para que a partir de esa fecha solo existan los centros de Conciliación y Juzgados Laborales del Poder Judicial.

