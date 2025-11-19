143 egresadas y egresados de la UMSNH recibirán el Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia EGEL

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de 143 egresadas y egresados de 16 programas educativos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) serán reconocidos con el Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia EGEL 2025, el próximo 24 de noviembre.

La rectora Yarabí Ávila González expresó su satisfacción por este logro y felicitó a las y los nicolaitas, al tiempo que reconoció su esfuerzo, compromiso y dedicación. Subrayó que la Universidad brinda una formación sólida y de calidad a sus estudiantes.

“Desde que iniciamos esta administración nos hemos propuesto mejorar en todos los aspectos para seguir elevando los estándares de calidad en la Universidad, que permitan que nuestras y nuestros estudiantes egresen con las herramientas necesarias para enfrentarse al mundo laboral, y así seguiremos trabajando porque queremos que todas y todos ellos tengan las puertas abiertas para desarrollarse profesionalmente”, indicó.

Por su parte, el secretario Académico de la UMSNH, Antonio Ramos Paz, explicó que este premio se otorga a quienes aplican el Examen General de Egreso de la Licenciatura (EGEL) y cumplen tres requisitos: obtener calificación sobresaliente en todas las áreas del examen, presentarlo por primera vez y haber egresado hace menos de un año.