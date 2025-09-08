Únete al recorrido del Fuego Patrio desde Tzintzuntzan hasta Pátzcuaro

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las celebraciones de las Fiestas Patrias 2025, el Gobierno de Pátzcuaro y la Unidad del Deporte del H. Ayuntamiento invitaron a la ciudadanía a participar en el tradicional Traslado del Fuego Patrio, un evento lleno de simbolismo, historia y orgullo nacional.

Este acto conmemorativo se realizará el próximo lunes 15 de septiembre, con un recorrido desde Tzintzuntzan hasta Pátzcuaro, teniendo como punto de partida la Unidad Deportiva Municipal a las 16:00 horas.