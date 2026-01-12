Últimos días para inscribirse al Reconocimiento Turístico 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Turismo (Sectur) hace un llamado a las y los emprendedores del sector para participar en la convocatoria del Reconocimiento a la Innovación del Producto Turístico Mexicano 2026, cuyo plazo finaliza el 15 de enero. Este galardón premia la excelencia y el desarrollo de experiencias originales que enriquecen la oferta turística nacional.

Los prestadores de servicios turísticos que participen deben contar con el Registro Nacional de Turismo (RNT) vigente; esa es una solicitud indispensable para esta postulación.