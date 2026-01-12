Últimos días para inscribirse al Reconocimiento Turístico 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Turismo (Sectur) hace un llamado a las y los emprendedores del sector para participar en la convocatoria del Reconocimiento a la Innovación del Producto Turístico Mexicano 2026, cuyo plazo finaliza el 15 de enero. Este galardón premia la excelencia y el desarrollo de experiencias originales que enriquecen la oferta turística nacional.
Los prestadores de servicios turísticos que participen deben contar con el Registro Nacional de Turismo (RNT) vigente; esa es una solicitud indispensable para esta postulación.
Los prestadores de servicios podrán postular proyectos en categorías como turismo de aventura, ecoturismo, cultura, gastronomía y bienestar, así como iniciativas con enfoque comunitario, inclusivo y de romance.
El producto turístico postulado deberá acreditar una trayectoria mínima de dos años de comercialización y promoción previos a la publicación de esta convocatoria. Asimismo, conforme a los lineamientos de la Sectur federal, es requisito indispensable contar con un sitio web propio en español, dedicado exclusivamente a la difusión y consulta de la oferta inscrita.
Para consultar la convocatoria completa y revisar los detalles, pueden ingresar al siguiente enlace: Convocatoria Reconocimiento a la Innovación del Producto Turístico Mexicano 2026.
RPO