Último día para adquirir piezas del concurso estatal artesanal de Pátzcuaro: Casart

Turistas y visitantes podrán adquirir artesanías en 16 ramas artesanales, tales como alfarería, cobre, pasta de caña, joyería, textil, instrumentos musicales, fibras vegetales, maque, laca perfilada en oro, madera, juguetería, cantera y lapidaria.

Además aún pueden visitar el tianguis artesanal instalado en la plaza Don Vasco de Quiroga, donde participan 350 personas artesanas provenientes de más de 20 comunidades de todo el estado, los cuales ofrecen productos a precios justos.