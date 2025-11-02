Último día para adquirir piezas del concurso estatal artesanal de Pátzcuaro: Casart

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hoy es el último día para adquirir alguna de las mil 922 piezas participantes en la 56 edición del Concurso Estatal de Artesanías con motivo de la Noche de Muertos en Pátzcuaro, que tiene como sede el Antiguo Colegio Jesuita, ubicado en Enseñanza s/n, Centro, en horario de 10:00 a 19:00 horas.
Turistas y visitantes podrán adquirir artesanías en 16 ramas artesanales, tales como alfarería, cobre, pasta de caña, joyería, textil, instrumentos musicales, fibras vegetales, maque, laca perfilada en oro, madera, juguetería, cantera y lapidaria.
Además aún pueden visitar el tianguis artesanal instalado en la plaza Don Vasco de Quiroga, donde participan 350 personas artesanas provenientes de más de 20 comunidades de todo el estado, los cuales ofrecen productos a precios justos.
Los visitantes tendrán la oportunidad de interactuar directamente con las y los artesanos, para conocer a fondo el proceso de elaboración de las artesanías. Además podrán adquirir piezas como vajillas, ollas, guitarras, cajoneras de fibra vegetal, muebles, guanengos, y rebozos con plumas y de algodón, entre muchas otras.
