¡Últimas horas! Vota por lo mejor de Michoacán antes de que cierre la convocatoria

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Quedan solo unas horas para votar por “Lo Mejor de Michoacán 2025”, los reconocimientos nacionales que entrega la revista México Desconocido y que buscan destacar lo más representativo del estado en 23 categorías turísticas.
Con paisajes que van desde el Pacífico hasta las montañas cubiertas de oyamel, Michoacán ofrece una sinfonía de cultura, gastronomía, tradición y naturaleza. Y este año, cada voto cuenta para reafirmar su lugar como uno de los destinos más completos del país.
Según los organizadores, la participación ciudadana ha superado los 100 mil votos hasta el 8 de septiembre, cifra superior a la del año pasado. Pero aún hay tiempo para sumar más apoyo, ya que la convocatoria cierra mañana, martes 10 de septiembre.
Solo debes ingresar a:
👉 https://lomejordemichoacan.com/
Colocar tu nombre o alias, tu correo electrónico, y elegir tus opciones favoritas en cada categoría. ¡Listo!
Mejor lugar para divertirse
Mejor cocinera tradicional
Mejor experiencia de turismo comunitario
Mejor experiencia guiada en un Pueblo Mágico
Mejor recinto para eventos MICE
Los Tlahualiles de Sahuayo
La Danza de los Viejitos de Jarácuaro
La Catedral de Morelia
Festival de Globos de Cantoya “Fiesta y Color” en Paracho
Las ruinas del Viejo San Juan Parangaricutiro
Festival de Música de Morelia ‘Miguel Bernal Jiménez’
Los Chorros del Varal en Los Reyes
La zona arqueológica de Tzintzuntzan
Creadores de contenido como Cajita Negra
La ceremonia de premiación se realizará el próximo 18 de septiembre. Así que si tienes un rincón favorito, un platillo que siempre recomiendas o una experiencia que te marcó, este es el momento de reconocerlo con tu voto.
