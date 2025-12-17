Última actualización: mantienen bloqueo en la Autopista Maravatío-Zapotlanejo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El bloqueo en la autopista Maravatío-Zapotlanejo, a la altura de la caseta de cobro Zinapécuaro, continúa debido a una manifestación de agricultores en la zona. Los manifestantes, que son agricultores, han establecido un bloqueo parcial, restringiendo el paso, pero permitiendo el tránsito por un solo carril por sentido, sin que se hayan reportado grandes retenciones hasta el momento.

La situación se mantiene en constante monitoreo por parte de las autoridades locales y el Centro SICT Michoacán, quienes han informado que no se registran bloqueos totales ni alteraciones mayores en el flujo vehicular, aunque se recomienda precaución. Los conductores deben estar atentos a las señales viales y respetar los límites de velocidad establecidos en la zona.

Recomendaciones para los conductores: