Última actualización: mantienen bloqueo en la Autopista Maravatío-Zapotlanejo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El bloqueo en la autopista Maravatío-Zapotlanejo, a la altura de la caseta de cobro Zinapécuaro, continúa debido a una manifestación de agricultores en la zona. Los manifestantes, que son agricultores, han establecido un bloqueo parcial, restringiendo el paso, pero permitiendo el tránsito por un solo carril por sentido, sin que se hayan reportado grandes retenciones hasta el momento.
La situación se mantiene en constante monitoreo por parte de las autoridades locales y el Centro SICT Michoacán, quienes han informado que no se registran bloqueos totales ni alteraciones mayores en el flujo vehicular, aunque se recomienda precaución. Los conductores deben estar atentos a las señales viales y respetar los límites de velocidad establecidos en la zona.
Recomendaciones para los conductores:
Evitar la zona cuando sea posible: Si planea viajar por esta vía, considere alternativas para evitar el tráfico generado por la manifestación.
Seguir las indicaciones viales: Esté atento a las señales y restricciones establecidas por las autoridades para garantizar su seguridad.
Tomar previsiones de tiempo: Dado que las condiciones podrían cambiar, se recomienda calcular tiempos adicionales de traslado si debe transitar por la autopista Maravatío-Zapotlanejo.
Manejar con precaución: La situación puede generar incertidumbre entre los conductores, por lo que es fundamental manejar con precaución y respetar las indicaciones de seguridad vial.
Las autoridades continúan gestionando la situación para asegurar que el paso vehicular se normalice lo antes posible. Se actualizará la información conforme haya cambios en las condiciones de tránsito.
SHA