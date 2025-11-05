Órgano de Administración Judicial logra equilibrio financiero para concluir año sin necesidad de ampliación presupuestal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A menos de dos meses de su entrada en funciones, el Órgano de Administración del Poder Judicial de Michoacán ha dado pasos firmes en la reorganización jurisdiccional y administrativa derivada de la reforma judicial, consolidando un nuevo modelo de gestión basado en la eficiencia, la transparencia y la responsabilidad institucional.

Desde el pasado 15 de septiembre, el órgano ha trabajado con determinación en la optimización de los recursos públicos, garantizando una administración sólida que permitirá concluir el ejercicio 2025 con finanzas sanas, sin necesidad de recurrir a ampliaciones presupuestales.

Cabe recordar que el extinto Consejo del Poder Judicial había solicitado una ampliación presupuestal cercana a los 35 millones de pesos para cerrar el año, misma que fue autorizada por el entonces Pleno del Supremo Tribunal de Justicia con el propósito de cubrir compromisos como los salarios de integrantes del Supremo Tribunal de Justicia, Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración.

Sin embargo, gracias a una reingeniería administrativa y financiera implementada desde el inicio de esta nueva etapa, el órgano ha logrado cumplir cabalmente con todas sus obligaciones, tanto las ordinarias como aquellas derivadas de la reforma judicial, sin requerir recursos adicionales.

Este resultado refleja un compromiso decidido con el buen uso de los recursos públicos, la rendición de cuentas y el fortalecimiento institucional del Poder Judicial de Michoacán, en beneficio de la ciudadanía y de una justicia cada vez más eficiente, moderna y confiable.

rmr