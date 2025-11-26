Éstas son las últimas fechas de los desfiles navideños en Tlalpujahua, Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si aún no has visitado el tradicional desfile navideño de Tlalpujahua, este es el momento ideal para hacerlo, ya que el evento se encuentra en su recta final y solo se realiza los sábados a las 7:00 p.m., como parte de la edición 26 de la Feria de la Esfera 2025.