Éstas son las últimas fechas de los desfiles navideños en Tlalpujahua, Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si aún no has visitado el tradicional desfile navideño de Tlalpujahua, este es el momento ideal para hacerlo, ya que el evento se encuentra en su recta final y solo se realiza los sábados a las 7:00 p.m., como parte de la edición 26 de la Feria de la Esfera 2025.
Desde el pasado 8 de noviembre, las calles del Pueblo Mágico se han llenado de luces, música, personajes navideños y el inconfundible paso de Santa Claus con sus renos, en un desfile lleno de magia pensado para todas las edades.
Organizado por el Gobierno Municipal de Tlalpujahua, el desfile forma parte del programa turístico y cultural que cada año atrae a miles de visitantes nacionales e internacionales.
La cita es en el corazón del municipio, a partir de las 7:00 p.m., y se recomienda llegar con anticipación para encontrar un buen lugar y disfrutar también de las decoraciones, la música y, por supuesto, las esferas artesanales que han dado fama internacional a este rincón michoacano.
✅ Sábado 29 de noviembre
✅ Sábado 6 de diciembre
✅ Sábado 13 de diciembre (posible cierre)
RYE-