Área de Química de la FGE de Michoacán también analiza envenenamiento de mascotas

En México, el maltrato animal ha generado reformas legales, como la Ley de Bienestar Animal en Michoacán, que castiga el envenenamiento.

La Unidad de Química cuenta con 16 peritos químicos en Morelia y 40 a nivel estatal, incluyendo unidades especializadas; en promedio, cada perito atiende hasta cinco peticiones en un turno de ocho horas, explicó.

Claudia Gómez destacó que la FGJE colabora con asociaciones protectoras para sancionar estos delitos y, a través del trabajo de la Unidad de Química, fortalece la justicia para las mascotas, identificando sustancias como raticidas o pesticidas, comunes en envenenamientos.