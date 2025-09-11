Árbol caído bloquea ambos carriles en la Santa Clara – Ario de Rosales

Salvador Escalante, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades del C5 Michoacán emitieron una alerta vial este jueves por la caída de un árbol en la carretera Santa Clara – Ario de Rosales, a la altura de la localidad de Cungo, municipio de Salvador Escalante.

El incidente provoca la obstrucción de ambos carriles, por lo que se exhorta a los automovilistas a tomar precauciones y, de ser posible, utilizar rutas alternas.

Elementos de seguridad ya se encuentran en la zona para atender la situación y retirar el árbol con el objetivo de restablecer el flujo vehicular lo antes posible.