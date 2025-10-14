Zoo La Pastora reabre tras revisar a más de 490 animales; caso de Mina sigue en investigación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) levantó este 14 de octubre la clausura preventiva al zoológico La Pastora, en Nuevo León, luego de constatar que el lugar cumplió con las medidas correctivas urgentes impuestas tras el caso de la osa Mina, quien fue diagnosticada con leptospirosis, una enfermedad zoonótica y contagiosa.

La medida se había implementado el pasado 3 de octubre como una acción precautoria para evitar posibles contagios. Sin embargo, tras una inspección realizada del 8 al 11 de octubre, Profepa determinó que ya no existe riesgo de propagación.

🔍 ¿Qué se revisó?

Durante la visita, los inspectores observaron:

✅ Revisión de 493 animales : Ninguno presentó lesiones de piel como las que tenía la osa Mina.

🧼 Limpieza e inspección de áreas críticas , como cocinas, almacenes y jaulas.

🧪 Pruebas PCR a ejemplares cercanos a la osa Mina: 29 resultados fueron negativos.

🐘 Animales bajo tratamiento médico: Algunos ejemplares, como un rinoceronte blanco, león africano blanco y chimpancé, presentaban bajo peso debido a su edad, pero ya están siendo atendidos.

También se verificó el uso correcto de protocolos de higiene: uso de guantes, botas, lavado de manos y manejo de residuos, además de la colocación de trampas para fauna feral como mapaches o zorros.