Zona de baja presión en el Atlántico podría evolucionar a ciclón este fin de semana

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) informó que mantiene en vigilancia activa una zona de baja presión sobre el océano Atlántico, al suroeste de las Islas Cabo Verde, la cual podría convertirse en ciclón tropical en los próximos días.

Según el reporte emitido a las 18:00 horas del 3 de septiembre, la zona presenta un 40% de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y 80% en los siguientes siete días.

Este sistema se localiza aproximadamente a 5,930 km al este de las costas de Quintana Roo, y se desplaza hacia el oeste-noroeste con una velocidad aproximada de entre 8 y 16 km/h.

☁️ ¿Qué se espera?

Se prevé que esta baja presión evolucione a ciclón tropical durante el fin de semana, aunque por ahora no representa riesgo directo para México, al encontrarse todavía lejos del territorio nacional.