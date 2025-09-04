Zona de baja presión en Atlántico tiene 90% de probabilidad de convertirse en ciclón

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión en el océano Atlántico, asociada a una onda tropical al suroeste de las Islas Cabo Verde, con altas probabilidades de desarrollo ciclónico.

De acuerdo con el reporte de las 18:00 horas del 4 de septiembre de 2025, el sistema registra un 60% de probabilidad de desarrollo en las próximas 48 horas y 90% en los próximos siete días.

Actualmente, la baja presión se ubica a 5,635 kilómetros al este de las costas de Quintana Roo y se desplaza lentamente hacia el oeste, con una velocidad de entre 8 y 16 km/h.