México

Zona de baja presión en Atlántico tiene 90% de probabilidad de convertirse en ciclón

Zona de baja presión en Atlántico tiene 90% de probabilidad de convertirse en ciclón
X/ @conagua_clima
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión en el océano Atlántico, asociada a una onda tropical al suroeste de las Islas Cabo Verde, con altas probabilidades de desarrollo ciclónico.

De acuerdo con el reporte de las 18:00 horas del 4 de septiembre de 2025, el sistema registra un 60% de probabilidad de desarrollo en las próximas 48 horas y 90% en los próximos siete días.

Actualmente, la baja presión se ubica a 5,635 kilómetros al este de las costas de Quintana Roo y se desplaza lentamente hacia el oeste, con una velocidad de entre 8 y 16 km/h.

Posible evolución a ciclón tropical

El SMN destacó que, de continuar con estas condiciones, el sistema podría evolucionar a ciclón tropical durante el fin de semana, por lo que se mantiene en estrecha vigilancia.

La CONAGUA y el SMN recomiendan a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar la propagación de rumores, dado que, por su distancia, aún no representa un riesgo directo para las costas mexicanas.

SHA

Servicio Meteorológico Nacional
Océano Atlántico
zona de baja presión

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com