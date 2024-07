México

Zoé Robledo y gobernador de Durango dialogan sobre proyectos de salud del IMSS en el estado

Se destacaron las acciones que se realizaron para dignificar 20 UMF, mejorar las salas de quirófano en los HGZ No. 1 de Durango, No. 46 de Gómez Palacio y No. 51 de Chapala