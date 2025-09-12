Zoé Robledo refuerza supervisión en atención a derechohabientes en hospitales del IMSS en Villa Coapa

Ciudad de México (MiMorelia.com).- En una acción de supervisión sorpresa, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, visitó los Hospitales General Regional No. 2 y de Zona No. 32, ubicados en Villa Coapa, Ciudad de México (CDMX), con el objetivo de verificar directamente la calidad de atención que se brinda a la derechohabiencia.

Durante el recorrido, el titular del Seguro Social, acompañado por la directora de Prestaciones Médicas, doctora Alva Alejandra Santos Carrillo; y el titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del IMSS en CDMX Sur, doctor Luis Rafael López Ocaña, dialogó con el personal médico y administrativo para reforzar el compromiso institucional con el buen trato, a fin de asegurar que los pacientes reciban atención digna y de calidad.