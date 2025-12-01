Zoé Robledo inaugura tecnología Cyberknife del IMSS para tratamiento del cáncer, única en su tipo en el país

“Yo les agradezco muchísimo porque realmente cuando vamos a atención a que nos vean, la verdad que todo es bueno, nos dan prioridad en estas circunstancias”, dijo la paciente.

Esta tecnología permite eliminar múltiples tumores con mínima invasión y menor afectación periférica, beneficiando a pacientes con cáncer de mama, próstata, colorrectal, cérvico-uterino, renal, de tejidos blandos, hepatocarcinoma, linfomas, melanomas, entre otros.

El uso del CyberKnife se integra al modelo de atención del Hospital de Oncología, donde también se emplea el robot Da Vinci, que posibilita cirugías menos invasivas, así como nuevas moléculas y terapias oncológicas innovadoras.

Cada cirugía robótica de este tipo tendría un costo de entre 2 y 4 millones de pesos en un hospital privado. El director del Hospital de Oncología, Dr. Rafael Medrano Guzmán, destacó que se espera triplicar el número de pacientes atendidos, hasta llegar a una productividad de entre 30 y 35 intervenciones al día.

“Nuestro equipo atiende en tiempo real, puede tratar prácticamente todos los tumores que se presenten, con ciertas especificaciones. Generalmente son tumores que no rebasan los 3 centímetros”, dijo.

Para esta labor, el hospital cuenta con un Comité Multidisciplinario de Tumores que garantiza la evaluación y el inicio del tratamiento en un plazo menor a 20 días, ya sea cirugía, radioterapia o terapia sistémica.

El Hospital de Oncología del CMN Siglo XXI atiende a población derechohabiente de la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Querétaro, Chiapas y Guerrero.

La unidad cuenta con 152 camas censables, 72 consultorios y 10 quirófanos, además de una plantilla de mil 873 trabajadores, entre ellos 244 médicos y 621 enfermeras.

De enero a septiembre de 2025, la productividad acumulada de la unidad incluye 344 mil 383 consultas de especialidad, 24 mil 604 atenciones de urgencias, 12 mil 569 egresos y 9 mil 755 cirugías, además de 215 sesiones diarias de radioterapia en un día típico.

RYE-