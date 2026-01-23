Zoé Robledo inaugura consulta nocturna en IMSS Cancún para trabajadores del sector turístico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, realizó una visita a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 16, ubicada en Cancún, Quintana Roo, donde constató la operación del turno de consulta nocturna, una estrategia innovadora orientada a ampliar el acceso a los servicios médicos para la población derechohabiente.
Durante su recorrido, destacó que esta unidad forma parte de un proyecto del Seguro Social que ofrece atención médica de las 21:00 a las 04:00 horas, particularmente pensado para personas trabajadoras cuyos horarios laborales —especialmente en sectores como hotelería y turismo— dificultan acudir a consulta en los turnos tradicionales.
Señaló que la UMF No. 16 es una de las cinco unidades en Quintana Roo que ya cuentan con este esquema de atención nocturna, junto con las UMF No. 11, 13, 14 y 19, ubicadas en Cancún y Playa del Carmen. Recordó que la primera unidad en implementar este modelo fue la UMF No. 11, en mayo del año pasado, seguida por la No. 16 en agosto, y posteriormente otras tres unidades en la entidad.
Explicó que este modelo complementa los turnos matutino y vespertino, así como los fines de semana en más de 400 unidades del país, y representa un paso importante dentro de la estrategia institucional 2-30-100, enfocada en incrementar la productividad y disminuir tiempos de espera.
Zoé Robledo reconoció la disposición y compromiso del personal médico, de enfermería y administrativo de la unidad, así como de la representación del IMSS en Quintana Roo, por impulsar una innovación que contribuye a la disminución de tiempos de espera y al incremento de la productividad en los servicios de consulta externa.
“Muchas de las transformaciones en el Seguro Social nacen en una unidad con la voluntad de un equipo de trabajo, y después se convierten en políticas para todo el país”, afirmó, al señalar que esta estrategia comenzará a replicarse en otras entidades federativas.
Finalmente, el director general felicitó al equipo de la UMF No. 16 por atreverse a innovar y subrayó que esta experiencia marca un precedente en la historia del IMSS en Quintana Roo, al abrir nuevas alternativas para mejorar la atención a la derechohabiencia.
mrh