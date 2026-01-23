Zoé Robledo inaugura consulta nocturna en IMSS Cancún para trabajadores del sector turístico

Zoé Robledo reconoció la disposición y compromiso del personal médico, de enfermería y administrativo de la unidad, así como de la representación del IMSS en Quintana Roo, por impulsar una innovación que contribuye a la disminución de tiempos de espera y al incremento de la productividad en los servicios de consulta externa.

“Muchas de las transformaciones en el Seguro Social nacen en una unidad con la voluntad de un equipo de trabajo, y después se convierten en políticas para todo el país”, afirmó, al señalar que esta estrategia comenzará a replicarse en otras entidades federativas.

Finalmente, el director general felicitó al equipo de la UMF No. 16 por atreverse a innovar y subrayó que esta experiencia marca un precedente en la historia del IMSS en Quintana Roo, al abrir nuevas alternativas para mejorar la atención a la derechohabiencia.

mrh