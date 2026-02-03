Zoé Robledo encabeza entrega de más de 100 mil uniformes y equipos de protección civil para brigadistas del IMSS

Por su parte, el titular de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales, Annuar Rubio Moreno, indicó que se destinaron 155 millones de pesos para la adquisición de estos uniformes y equipos de protección para personal en 2 mil 417 unidades de Protección Civil.

Destacó que este año se tendrá un incremento representativo al incorporar 3 mil 767 unidades médicas que antes pertenecían al programa IMSS Coplamar y que se incorporaron al régimen ordinario, así como la suma de 254 inmuebles que tienen intermitencia en la asistencia del personal; ambos serán incorporaciones institucionales con la meta de incorporar normas internas de Protección Civil en 6 mil 438 unidades a nivel nacional.

En el evento estuvieron presentes el titular de la Unidad de Administración, Juan Carlos Cardona Aldave; la titular de la Coordinación Técnica de Protección Civil, Elizabeth Hernández Borges; el titular de la División de Protección Civil, Néstor Damián del Pino León, así como los titulares de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) en Ciudad de México Norte y Sur, Patricia Soto Marquez y Luis Rafael López Ocaña, respectivamente.

BCT