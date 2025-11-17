Zócalo semi vacío; Noroña ironiza protesta de la Generación Z

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El senador Gerardo Fernández Noroña calificó como un “fracaso absoluto” la reciente manifestación convocada por la Generación Z en el Zócalo de la Ciudad de México, que, según el legislador, fue impulsada por “la derecha” y careció del respaldo popular esperado.
Noroña, uno de los senadores más activos en redes sociales, aseguró que detrás de la protesta hubo una inversión millonaria por parte de actores interesados en “implantar una narrativa” en el imaginario colectivo. “Le metieron millones y millones de pesos y esa es la asistencia que tuvieron”, recalcó.
RPO