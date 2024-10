Yucatecos inventan huracanes para no trabajar, asegura mujer [VIDEO]

No está ni lloviendo, literal no está pasando absolutamente nada, pero todo está cerrado, no puedes ni ir al Oxxo porque está cerrado, todo está cerrado. A mí se me hace que la gente realmente lo hace porque no quieren trabar, no quieren hacer nada, como día de asueto, pero no está pasando nada… Díganme por qué hay huracanes cada cierto tiempo en Mérida y no pasa nada, pero todo el mundo está encerrado valiendo ma… comiendo y así”

Sandra