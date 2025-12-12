Youtuber incomoda a legisladores en San Lázaro y el Senado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un youtuber bajo el nombre de “Proyecto Escolar” demostró que la sátira y la verdad pueden colarse por los pasillos del poder, recorrió el Congreso de la Unión, cámara por cámara, oficina por oficina, con un solo propósito: hacer preguntas que nadie más se atreve a hacer.