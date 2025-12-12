Youtuber incomoda a legisladores en San Lázaro y el Senado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un youtuber bajo el nombre de “Proyecto Escolar” demostró que la sátira y la verdad pueden colarse por los pasillos del poder, recorrió el Congreso de la Unión, cámara por cámara, oficina por oficina, con un solo propósito: hacer preguntas que nadie más se atreve a hacer.
El creador de Proyecto Escolar abordó a diputados y senadores para preguntar desde sus libros favoritos hasta temas personales. Las respuestas —y las evasivas— dejaron ver el nerviosismo de más de uno.
En el Senado, después de una espera de más de dos horas, el youtuber logró acercarse a Alejandro “Alito” Moreno, líder nacional del PRI.
Durante su paso por la Cámara de Diputados, abordó a la panista Margarita Zavala y el momento se puso tenso cuando en la entrevista se trató sobre su esposo, el expresidente Felipe Calderón.
El momento más incomodo llegó cuando cruzaron la línea invisible del protocolo. Margarita Zavala ordenó su retiro, algunos senadores reaccionaron molestos, e incluso se les intentó sacar del recinto bajo pretextos burocráticos. Proyecto Escolar, sin embargo, se mantuvo firme, con un mensaje claro: la sátira también es una forma de auditoría ciudadana.
¿qué pregunta incómoda le harías a un político si lo tuvieras enfrente?
RPO