Yoel "N", ligado a secta Lev Tahor, cae en Chiapas por red de matrimonios forzados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo prisión preventiva oficiosa contra Yoel “N”, por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con el fin de cometer trata de personas, en la hipótesis de matrimonios forzados, según informó mediante comunicado.

El mandato judicial fue cumplimentado en el estado de Chiapas, gracias a un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Federal Ministerial (PFM), bajo la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR.

De acuerdo con el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), Yoel “N” fue presentado ante la autoridad judicial, la cual decretó la prisión preventiva. La defensa solicitó acogerse a la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica.