Yoel "N", ligado a secta Lev Tahor, cae en Chiapas por red de matrimonios forzados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo prisión preventiva oficiosa contra Yoel “N”, por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con el fin de cometer trata de personas, en la hipótesis de matrimonios forzados, según informó mediante comunicado.
El mandato judicial fue cumplimentado en el estado de Chiapas, gracias a un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Federal Ministerial (PFM), bajo la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR.
De acuerdo con el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), Yoel “N” fue presentado ante la autoridad judicial, la cual decretó la prisión preventiva. La defensa solicitó acogerse a la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica.
De acuerdo con medios nacionales, Yoel “N” sería uno de los líderes o integrantes relevantes de Lev Tahor, una secta religiosa ultraortodoxa judía conocida por sus prácticas extremas, como el matrimonio forzado de menores, aislamiento comunitario y traslados constantes entre países para evitar operativos judiciales.
Lev Tahor fue fundada en los años 80 y ha operado en países como Canadá, Guatemala, Estados Unidos, Colombia y México, particularmente en la región sur del país. Autoridades mexicanas ya habían investigado previamente su presencia en Tapachula, Chiapas, donde se reportaron actividades similares a las que ahora se imputan a Yoel “N”.
Según el comunicado de la FGR, el detenido habría participado en la sustracción de menores de su lugar de origen para celebrar matrimonios forzados con adultos de la misma comunidad religiosa, lo que constituye un delito grave de trata de personas.
Finalmente, la FGR recordó que a la persona mencionada se le presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.
