¿Ya viste los flamencos? Sheinbaum invita a conocer el Parque Lago de Texcoco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mediante un video compartido en redes sociales, Claudia Sheinbaum, acompañada por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, invitó a la ciudadanía a visitar el Parque Ecológico Lago de Texcoco, una nueva área natural protegida en el oriente del Valle de México.
La invitación ocurre luego de que el parque se viralizara tras la sorpresiva aparición de flamencos rosas, un fenómeno que atrajo la atención pública.
En el video, Sheinbaum destacó las instalaciones deportivas con las que ya cuenta el Parque Lago de Texcoco, entre ellas canchas de futbol, beisbol y futbol americano. Además, mencionó que hay un gimnasio completamente equipado y abierto al público, con nuevas inscripciones para equipos deportivos programadas para enero.
“Este espacio beneficia mucho a quienes viven en el oriente de la Ciudad de México y el Estado de México. Queremos que lo conozcan y lo hagan suyo”, expresó Sheinbaum.
El Parque Lago de Texcoco abarca más de 14 mil hectáreas y forma parte del proyecto de recuperación ambiental de la zona donde originalmente se planeaba construir el NAIM (Nuevo Aeropuerto Internacional de México).
Aunque Sheinbaum no abordó el tema en el video, el lugar ha cobrado notoriedad en días recientes debido a la presencia de flamencos rosas. Visitantes y trabajadores del parque han compartido imágenes de estas aves en los humedales del lago. Especialistas explican que probablemente están de paso, explorando la zona en busca de alimento.
