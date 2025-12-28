¿Ya viste los flamencos? Sheinbaum invita a conocer el Parque Lago de Texcoco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mediante un video compartido en redes sociales, Claudia Sheinbaum, acompañada por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, invitó a la ciudadanía a visitar el Parque Ecológico Lago de Texcoco, una nueva área natural protegida en el oriente del Valle de México.

La invitación ocurre luego de que el parque se viralizara tras la sorpresiva aparición de flamencos rosas, un fenómeno que atrajo la atención pública.

En el video, Sheinbaum destacó las instalaciones deportivas con las que ya cuenta el Parque Lago de Texcoco, entre ellas canchas de futbol, beisbol y futbol americano. Además, mencionó que hay un gimnasio completamente equipado y abierto al público, con nuevas inscripciones para equipos deportivos programadas para enero.