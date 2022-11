Ya se investiga supuesta liberación de "La Barbie" en EU, informa AMLO

Fue la noche del pasado lunes que trascendió que Édgar Valdez Villarreal, con número de registro 05658-748, ya no está en custodia, de acuerdo a pública en la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos.

Al buscar sus datos en el sistema, éste arroja su sentencia de 49 años de prisión y su fecha de liberación, que sería hasta el 27 de julio de 2056.

Sin embargo, en mayúsculas se puede leer la leyenda "NOT IN BOP CUSTODY" lo que quiere decir no se encuentra en custodia.