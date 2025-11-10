¿Ya sacaste la cobija? Llega aire ártico y bajan las temperaturas en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una masa de aire ártico está recorriendo el país y traerá temperaturas muy frías, heladas al amanecer y vientos fuertes, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Este fenómeno impulsa el frente frío número 13, que se extiende sobre el oriente y sur de México.
En Michoacán, se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas, con ambiente frío durante la noche y la madrugada, así como cielo nublado a parcialmente despejado y sin probabilidad de lluvias. Se recomienda a la población mantenerse abrigada, especialmente en comunidades de la Meseta Purépecha y la región Oriente.
Este tipo de masa de aire llega desde latitudes polares y se caracteriza por ser muy fría, seca y pesada, lo que genera un descenso brusco de temperaturas, fuertes rachas de viento y, en algunos casos, nevadas en zonas altas del país.
Temperaturas menores a -5 °C en partes de Chihuahua y Durango.
De -5 a 0 °C en sierras de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Tlaxcala y Puebla.
De 0 a 5 °C en Sonora, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México y Oaxaca.
Caída de nieve o aguanieve en volcanes como el Pico de Orizaba, Nevado de Toluca e Iztaccíhuatl.
Evento de “Norte” con vientos de hasta 110 km/h en el Golfo de Tehuantepec, con oleaje de hasta 4.5 metros.
Abrigarse bien durante las mañanas y noches.
Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.
Revisar pronósticos locales y seguir indicaciones de Protección Civil.
El SMN prevé que la masa de aire ártico continúe afectando gran parte del país al menos hasta el miércoles 12 de noviembre, con un posible aumento gradual de temperaturas hacia finales de la semana.
SHA