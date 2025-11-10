¿Ya sacaste la cobija? Llega aire ártico y bajan las temperaturas en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una masa de aire ártico está recorriendo el país y traerá temperaturas muy frías, heladas al amanecer y vientos fuertes, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Este fenómeno impulsa el frente frío número 13, que se extiende sobre el oriente y sur de México.

En Michoacán, se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas, con ambiente frío durante la noche y la madrugada, así como cielo nublado a parcialmente despejado y sin probabilidad de lluvias. Se recomienda a la población mantenerse abrigada, especialmente en comunidades de la Meseta Purépecha y la región Oriente.

❄️ ¿Qué es la masa de aire ártico y cómo afecta?

Este tipo de masa de aire llega desde latitudes polares y se caracteriza por ser muy fría, seca y pesada, lo que genera un descenso brusco de temperaturas, fuertes rachas de viento y, en algunos casos, nevadas en zonas altas del país.

🌡️ Afectaciones en el resto de México: