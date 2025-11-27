¿Ya sacaste el ponche? Se viene el frío más fuerte del año a México, advierten

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En los próximos días, un fenómeno atmosférico conocido como vórtice polar podría provocar un descenso de temperaturas en varias regiones del hemisferio norte, incluyendo algunas zonas del territorio mexicano.

El fenómeno, detectado desde principios de noviembre, es observado por expertos debido a un calentamiento súbito estratosférico, que ha comenzado a alterar la circulación del aire frío en el Ártico.

Aunque su impacto será más severo en países como Estados Unidos, México podría experimentar efectos indirectos dependiendo del comportamiento de los sistemas frontales y las corrientes en chorro.

Según el investigador Víctor Torres, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, este fenómeno ocurre cuando la estratósfera ártica se calienta rápidamente, debilitando o dividiendo el vórtice polar.

Como consecuencia, el aire gélido puede desplazarse hacia latitudes más bajas y causar un enfriamiento inusual.