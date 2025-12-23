México

¿Ya revisaste tu auto? Estos errores pueden arruinar tu viaje navideño

PIXABAY
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Viajas esta temporada? Antes de salir a carretera, revisa tu auto con esta guía básica de seguridad.

Si estás planeando un viaje por carretera, uno de los pasos más importantes es asegurarte de que tu vehículo esté en condiciones óptimas para circular.

Un descuido puede convertirse en un contratiempo o, peor aún, en un accidente.

A través de redes sociales, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) compartió una lista de recomendaciones que todo conductor debe tomar en cuenta antes de iniciar su recorrido. Aquí te resumimos lo esencial:

✅ Revisión básica antes de viajar

1. Frenos

Verifica que discos y pastillas estén en buen estado. Si notas ruidos o el pedal se siente distinto, es momento de llevarlo al taller.

2. Luces

Confirma que todas las luces funcionen correctamente: altas, bajas, direccionales y de freno.

3. Limpiaparabrisas

Son claves para mantener una buena visibilidad. Reemplázalos si dejan marcas o hacen ruido.

4. Llantas

Asegúrate de que tengan la presión adecuada y un dibujo mayor a 3 mm. No olvides revisar también la llanta de refacción.

5. Líquidos

Revisa los niveles de:

Aceite

Anticongelante

Líquido de frenos

Líquido para el limpiaparabrisas

Gasolina

Un chequeo oportuno te puede evitar contratiempos innecesarios. Comparte esta guía con tus familiares o amigos que también planeen salir de viaje.

¡Tenlo en cuenta?

