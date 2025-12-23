¿Ya revisaste tu auto? Estos errores pueden arruinar tu viaje navideño

Un descuido puede convertirse en un contratiempo o, peor aún, en un accidente.

A través de redes sociales, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) compartió una lista de recomendaciones que todo conductor debe tomar en cuenta antes de iniciar su recorrido. Aquí te resumimos lo esencial:

✅ Revisión básica antes de viajar

1. Frenos

Verifica que discos y pastillas estén en buen estado. Si notas ruidos o el pedal se siente distinto, es momento de llevarlo al taller.

2. Luces

Confirma que todas las luces funcionen correctamente: altas, bajas, direccionales y de freno.

3. Limpiaparabrisas

Son claves para mantener una buena visibilidad. Reemplázalos si dejan marcas o hacen ruido.

4. Llantas

Asegúrate de que tengan la presión adecuada y un dibujo mayor a 3 mm. No olvides revisar también la llanta de refacción.

5. Líquidos

Revisa los niveles de:

Aceite

Anticongelante

Líquido de frenos

Líquido para el limpiaparabrisas

Gasolina

Un chequeo oportuno te puede evitar contratiempos innecesarios. Comparte esta guía con tus familiares o amigos que también planeen salir de viaje.

¡Tenlo en cuenta?