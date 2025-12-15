¿Ya registraste tu número? Telcel suspenderá líneas no vinculadas en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir del 7 de enero de 2026, entrará en vigor el nuevo proceso obligatorio de registro de líneas celulares en México, y la empresa Telcel —la operadora con mayor número de usuarios en el país— ya dio a conocer la fecha límite para cumplir con esta disposición.

Según un comunicado oficial de la compañía, los usuarios deberán vincular sus líneas telefónicas a su información de identidad, conforme lo establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“Tienes hasta el 29 de junio de 2026. A partir del 30 de junio, todas las líneas que no estén vinculadas serán suspendidas hasta que se realice la vinculación”, informó Telcel.

¿Qué necesito para registrar mi línea?

Desde el 7 de enero, será necesario proporcionar dos documentos clave para registrar tu línea celular:

Identificación oficial con fotografía (INE o pasaporte)

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Este proceso será obligatorio tanto para mantener como para contratar nuevos servicios de telefonía móvil.

¿Cómo hacer el registro paso a paso?

Identifica a tu operador: Cada empresa de telefonía (Telcel, AT&T, Movistar, etc.) será responsable de su propio sistema de registro. Reúne los documentos: CURP y una identificación oficial vigente. Accede al canal de registro: Podrás hacerlo a través de la app, sitio web de tu operador o en módulos físicos autorizados. Captura y valida: Deberás ingresar tu número telefónico, CURP e identificación para que los datos se crucen con el Registro Nacional de Población (RENAPO). Recibe tu comprobante: Al finalizar, se te otorgará un folio digital o constancia de alta.

¿Qué pasa si no registro mi línea?

Si no realizas el trámite antes del 29 de junio de 2026, tu línea será suspendida automáticamente y solo se podrá reactivar una vez completado el proceso de registro.

