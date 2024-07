"Ya no nos vamos a poder ver": AMLO, a 90 días de irse a su rancho "La Chingada"

Fue en conferencia de prensa matutina de este miércoles que el titular del Ejecutivo federal reiteró su retiro absoluto de la vida pública y política de México luego de entregar el mando.

"Ya no participaré en la vida pública, me retiraré, ya no replicaré, cancelaré mis redes sociales y me alejo de la vida pública, no vuelvo a participar en ninguna actividad pública-política", dijo el presidente.

Asimismo, reiteró que se dedicará a escribir un libro sobre la vida cultural, social, política, económica del México prehispánico, investigación que le llevará hasta cuatro años. "No voy a publicar en tres, cuatro años nada, hasta que termine ese libro", aseguró.