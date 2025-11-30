Ya me retiré, no hay que hacerle sombra a la presidenta: López Obrador

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció este fin de semana en una transmisión en vivo a través de YouTube, donde además de presentar su más reciente libro, aprovechó para enviar un mensaje político y emocional a sus seguidores, centrado en su retiro, su visión del país y su respaldo a la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Desde su espacio privado, el exmandatario aseguró que se encuentra en paz y satisfecho por haber contribuido al inicio de una transformación nacional, pero subrayó que su ciclo como figura pública ha concluido. “Decidí ya retirarme, no sentirme insustituible, porque ese es el otro problema: actuar como cacique, caudillo, jefe máximo, poder tras el trono”, expresó.

En ese sentido, fue enfático en deslindarse de cualquier intención de seguir influyendo políticamente: “Ya me retiré de la actividad política. No hay que hacerle sombra a nuestra presidenta, ella es la que conduce y lo está haciendo muy bien”, afirmó.

Durante su intervención, López Obrador expresó su confianza en la presidenta Sheinbaum con una frase contundente: “La enorme dicha de quien me sustituye en la presidencia es una mujer excepcional y continúa la transformación”, señaló.

Una de las frases más destacadas del mensaje fue: “Tenemos que apoyar a nuestra presidenta, es la mejor presidenta del mundo”, con lo cual dejó claro su apoyo personal y político a la mandataria, al tiempo que llamó a sus simpatizantes a cerrar filas en torno al nuevo liderazgo.

Además, exhortó a su base social a mantener la unidad y a no caer en divisiones: “No hay que dividirnos, hay que estar muy juntos, unidos”, expresó.

López Obrador también hizo un balance de su administración, asegurando que uno de sus mayores logros fue reducir la pobreza y la desigualdad. Según dijo, durante su mandato salieron de la pobreza más de 13 millones de personas, y se redujo la brecha entre ricos y pobres, a pesar de la pandemia.

Finalmente, dijo que aunque le gustaría participar en eventos públicos o presentaciones presenciales de su libro, ha decidido no hacerlo para no interferir en el nuevo gobierno. “Me gustaría mucho, pero ¿saben qué? Ya me retiré. No hay que hacerle sombra a nuestra presidenta”, reiteró.

Con este mensaje, López Obrador reafirma su postura de no intervenir como figura política activa y deposita su confianza en la presidenta como continuadora de su proyecto, al tiempo que busca cerrar su ciclo con un mensaje de unidad, respaldo y gratitud hacia el pueblo mexicano.

BCT