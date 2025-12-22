¿Ya llegó el Frente Frío 23? Así afectará el clima en Michoacán y otras regiones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre lluvias intensas en entidades del noreste, oriente y sureste del país, principalmente en zonas montañosas de Puebla y Veracruz, debido a la presencia de canales de baja presión, el ingreso de humedad proveniente de los océanos Pacífico, Atlántico y mar Caribe, así como una marcada inestabilidad atmosférica.

Lluvias intensas y ambiente frío afectarán varias regiones del país

De acuerdo con el aviso meteorológico número 712, emitido a las 18:00 horas de este viernes 22 de diciembre, se prevén lluvias puntuales intensas (de 75 a 150 mm) en Puebla (especialmente en la Sierra Norte y Sierra Nororiental) y Veracruz (Huasteca Alta, capital, Papaloapan y Los Tuxtlas).

Asimismo, se anticipan lluvias muy fuertes en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo; y lluvias aisladas en entidades del centro como el Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Guanajuato, y Michoacán.

Por otro lado, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantiene condiciones de estabilidad y cielos despejados en gran parte del norte, noreste y centro del país, lo que propiciará ambiente frío a muy frío durante la madrugada, especialmente en zonas serranas.

En Michoacán, se esperan lluvias aisladas y descenso de temperatura

En el caso de Michoacán, el pronóstico del SMN señala lluvias aisladas principalmente en la zona oriente y región de Tierra Caliente, aunque no se descartan chubascos ligeros en municipios como Zitácuaro, Uruapan o la sierra de Coalcomán. Además, se prevé un descenso notable en las temperaturas nocturnas y matutinas, especialmente en zonas altas como Pátzcuaro, Uruapan y la Meseta Purépecha, donde podrían registrarse mínimas cercanas a los 4°C. Autoridades de Protección Civil estatal recomiendan abrigarse bien, evitar cambios bruscos de temperatura y mantener especial cuidado con menores y adultos mayores.