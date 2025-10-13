¡Ya funciona! BBVA ofrece disculpas por fallas en sus servicios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- BBVA México informó este lunes que sus servicios ya se encuentran restablecidos, luego de una interrupción que afectó a miles de usuarios en el país, incluidos clientes en Michoacán.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X (antes Twitter), la institución bancaria lamentó la demora en la solución del problema y ofreció una sincera disculpa por las afectaciones ocasionadas.

“Nuestros servicios se encuentran restablecidos. Lamentamos la demora en la solución del problema y ofrecemos una sincera disculpa por las afectaciones que ocasionamos”, publicó BBVA México.