¡Ya funciona! BBVA ofrece disculpas por fallas en sus servicios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- BBVA México informó este lunes que sus servicios ya se encuentran restablecidos, luego de una interrupción que afectó a miles de usuarios en el país, incluidos clientes en Michoacán.
A través de una publicación en su cuenta oficial de X (antes Twitter), la institución bancaria lamentó la demora en la solución del problema y ofreció una sincera disculpa por las afectaciones ocasionadas.
“Nuestros servicios se encuentran restablecidos. Lamentamos la demora en la solución del problema y ofrecemos una sincera disculpa por las afectaciones que ocasionamos”, publicó BBVA México.
Hasta el momento, el banco no ha detallado la causa de la interrupción, pero diversos usuarios en redes sociales reportaron previamente fallas para acceder a la aplicación móvil y realizar operaciones.
BBVA es uno de los principales bancos en México, con presencia en todo el territorio, incluyendo Morelia y municipios del interior del estado.
SHA