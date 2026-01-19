¡Ya es oficial! Profeco envía exhorto a Ticketmaster por venta de boletos para BTS

“Estoy firmando en este momento el exhorto que comentamos en la mañanera del pueblo, que se le va a enviar a la empresa Ticketmaster, referente a los conciertos de la banda coreana de K-pop, BTS, que anunciaron la semana pasada”, expresó Escalante en un video difundido en su cuenta oficial.

El funcionario subrayó que el objetivo del documento es que el proveedor respete la Ley Federal de Protección al Consumidor, específicamente en lo relacionado con la transparencia de precios y el proceso de venta.

“Se le está exhortando a que respeten esencialmente o que den a conocer los precios y que todo el proceso sea muy transparente”, añadió.