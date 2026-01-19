¡Ya es oficial! Profeco envía exhorto a Ticketmaster por venta de boletos para BTS

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, informó este lunes a través de sus redes sociales que ya fue enviado el exhorto dirigido a la empresa Ticketmaster, con relación a la venta de boletos para los conciertos de la agrupación surcoreana BTS en México.
“Estoy firmando en este momento el exhorto que comentamos en la mañanera del pueblo, que se le va a enviar a la empresa Ticketmaster, referente a los conciertos de la banda coreana de K-pop, BTS, que anunciaron la semana pasada”, expresó Escalante en un video difundido en su cuenta oficial.
El funcionario subrayó que el objetivo del documento es que el proveedor respete la Ley Federal de Protección al Consumidor, específicamente en lo relacionado con la transparencia de precios y el proceso de venta.
“Se le está exhortando a que respeten esencialmente o que den a conocer los precios y que todo el proceso sea muy transparente”, añadió.
Escalante detalló que este exhorto también funcionará como base de respuesta a las múltiples quejas que Profeco ha recibido por distintas vías respecto al tema de los boletos para BTS.
Como contexto, la Profeco ha registrado más de 4 mil 700 denuncias digitales relacionadas con la falta de información sobre precios, condiciones y fases de venta, incluyendo la preventa para fans (ARMY Membership) y los paquetes VIP.
SHA