"Xóchitl le debe disculpas al pueblo de México", arremete Epigmenio Ibarra

Si ella no sabía que los oficiales de la SS de Hitler firmaban con sangre, pues está muy mal, pero sí no sabía que el yunque, en Irapuato, donde se firmó hacían juramentos con sangre , donde ella lo hizo, no le creo, es el mensaje, esa gotita de sangre va a ser un caudal de sangre si llega al poder, y no va a llegar

Epigmenio Ibarra, productor y defensor de la 4T