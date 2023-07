Xóchitl Gálvez le responde a AMLO tras asegurar "dedazo" y lo acusa de machista

Luego de la revelación, Xóchitl Gálvez usó sus redes sociales para responderle al presidente, mensaje en el que lo tachó de machista.

"Señor presidente, usted dice que fulano o zutano me van a poner de candidata porque usted no puede concebir que una mujer fuerte y capaz pueda ganarse por sí misma una posición en la política. Usted no puede imaginar que una mujer obtenga una candidatura por méritos propios porque usted, señor presidente, es un machista", inició la panista.