Walmart quiere bancarizar a México con Cashi, su tarjeta sin mantenimiento

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Walmart de México y Centroamérica lanzó oficialmente “Cuenta Cashi”, una tarjeta de débito respaldada por Mastercard que busca facilitar el acceso a servicios bancarios a millones de personas no bancarizadas en el país.

La tarjeta ya está disponible para cualquier persona, sea o no cliente de la cadena, y representa un paso firme en la estrategia fintech de la empresa, que anteriormente ofrecía solo una billetera digital limitada a su ecosistema.

Cuenta Cashi es una tarjeta de débito que no cobra comisiones mensuales ni anuales, y tiene un costo inicial de 50 pesos, mismo que será reembolsado al usuario en su saldo disponible. Estará disponible en tiendas Walmart, Bodega Aurrerá y Sam’s Club de todo el país.

“Con Cashi podemos darle esa cuenta bancaria a los millones de mexicanos que hoy los bancos rechazaron o que no tienen simplemente 120 pesos al mes para pagar mantenimiento o un saldo promedio de 8,000 pesos”, expresó Marcelino Herrera Vegas, vicepresidente senior de Soluciones Financieras de Walmart.