Waldos y seis acusados, vinculados a proceso; Fiscalía de Sonora buscará prisión preventiva

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que un Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso en contra de seis personas físicas y una persona moral, relacionada con el siniestro ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en una tienda Waldos ubicada en Hermosillo.

La resolución fue emitida este 26 de enero durante la continuación de la audiencia judicial, donde la FGJES presentó pruebas periciales, documentales y testimoniales para sustentar la probable responsabilidad de las personas imputadas.

¿Qué delitos se investigan?

Los cargos presentados son por los delitos de:

Homicidio culposo

Lesiones culposas

Daños culposos

Aborto culposo

Incumplimiento de deber legal

Uso de documentos falsos

La Fiscalía señaló que los hechos se acreditaron de forma diferenciada para cada persona, incluyendo a la persona moral Waldos, a quien también se le procesa penalmente bajo el marco jurídico vigente.