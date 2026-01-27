México

Waldos y seis acusados, vinculados a proceso; Fiscalía de Sonora buscará prisión preventiva

Waldos y seis acusados, vinculados a proceso; Fiscalía de Sonora buscará prisión preventiva
X/@DnielleMusic
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que un Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso en contra de seis personas físicas y una persona moral, relacionada con el siniestro ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en una tienda Waldos ubicada en Hermosillo.

La resolución fue emitida este 26 de enero durante la continuación de la audiencia judicial, donde la FGJES presentó pruebas periciales, documentales y testimoniales para sustentar la probable responsabilidad de las personas imputadas.

¿Qué delitos se investigan?

Los cargos presentados son por los delitos de:

  • Homicidio culposo

  • Lesiones culposas

  • Daños culposos

  • Aborto culposo

  • Incumplimiento de deber legal

  • Uso de documentos falsos

La Fiscalía señaló que los hechos se acreditaron de forma diferenciada para cada persona, incluyendo a la persona moral Waldos, a quien también se le procesa penalmente bajo el marco jurídico vigente.

El Juez determinó que cinco personas continúen el proceso en libertad, pero con medidas cautelares como:

  • Presentación periódica ante la autoridad

  • Prohibición de salir del estado

  • Garantía económica

En el caso del representante legal de la empresa, se dictó prisión preventiva justificada; sin embargo, no ha sido ejecutada debido a una suspensión otorgada en un juicio de amparo, decisión que será impugnada por la Fiscalía.

El Juez estableció un plazo de seis meses para la investigación complementaria, tiempo en el que la Fiscalía podrá fortalecer su caso y reunir más pruebas.

Además, el Juez decidió no vincular a proceso a otras dos personas. En un caso, por considerar prescrita la posible conducta delictiva; en el otro, por falta de elementos suficientes. La FGJES apelará ambas decisiones.

El siniestro ocurrió el 1 de noviembre de 2025 en un establecimiento de la cadena Waldos en Hermosillo, provocando pérdidas materiales y afectaciones a personas presentes en el lugar. La Fiscalía inició una investigación exhaustiva que derivó en este proceso penal en curso.

BCT

Sonora
empresa
acusados
Waldos
Fiscalía de Sonora

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com