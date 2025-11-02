Waldo’s bajo investigación tras tragedia en Hermosillo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El fiscal estatal confirmó este 2 de noviembre el cierre total de las 68 sucursales de Waldo’s en el estado de Sonora, luego del incendio ocurrido en su tienda del centro de Hermosillo, que dejó un saldo de 23 personas fallecidas y 12 heridas.
La medida fue instruida directamente al propietario de la empresa para permitir una revisión profunda del cumplimiento de normas de seguridad, en colaboración con autoridades municipales.
“Se le instruyó que cerraran cada una de las instalaciones… para garantizar que no tengamos ningún establecimiento que ponga en riesgo a ningún ciudadano”, declaró el secretario de gobierno Adolfo Salazar.
La cadena emitió un comunicado oficial en el que expresó estar “profundamente dolida y consternada” por los hechos, y señaló que está colaborando totalmente con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora para el esclarecimiento de los hechos.
“En este momento, no hay nada más importante que atender esta emergencia y apoyar a las familias de quienes perdieron la vida y a las personas lesionadas”, dice el comunicado, fechado el 2 de noviembre.
Entre las acciones que afirma haber tomado, la empresa destaca:
Presencia activa con autoridades desde el primer momento.
Apoyo inmediato a las familias afectadas.
Colaboración total y abierta con las investigaciones.
Waldo’s concluyó el mensaje afirmando que su prioridad es “apoyar a las familias afectadas mientras se esclarecen los hechos”.
