¿Vuelven? Habrían dado pistas del regreso de Linkin Park a México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hace poco más de un mes, la banda de rock, Linkin Park regreso a los escenario, y este martes Ocesa habría dado una pista en el Estadio GNP Seguros, que podría indicar que el grupo regresaría a tierras mexicanas.

Después de 7 años el grupo lanzó un nuevo álbum llamado "From Zero", con el que se ha presentado en varios países haciendo sold out total.

Fue en sus redes sociales que Ocesa compartió unas imágenes en el Estadio GNP Seguros, donde se podía ver la frase “Counting ti Zero”, por lo que muchos fans de Linkin Park aseguraron que es un anuncio de que en los próximos conciertos de la agrupación en México.