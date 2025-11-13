Vuelve promo de Sabritas en la que hallas dinero en sus bolsas, hasta $100

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si al abrir una bolsa de papas encuentras un billete, no es coincidencia: Sabritas relanzó su popular promoción en la que los consumidores pueden ganar dinero en efectivo con solo disfrutar sus botanas favoritas.

La dinámica aplica para productos de las marcas Sabritas®, Doritos®, Cheetos® y Ruffles®, donde podrías hallar billetes reales de $20, $50 o hasta $100 pesos mexicanos dentro de los empaques participantes.

Además, en otras marcas del grupo como Emperador® y Marías Gamesa®, se pueden encontrar tiras con premios como producto gratis o descuentos válidos en establecimientos como Wingstop®.

La campaña, que ha sido promocionada como “La promo que $í rifa cuando andas bruja”, ya circula en tiendas de todo el país.

Para más detalles sobre productos participantes y condiciones, se puede consultar el sitio oficial de Sabritas: sabritas.com.mx/promo.