¡Vuelve la fiesta! Así será la Feria de San Marcos con cartel de lujo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, presentó de manera oficial el programa artístico del Foro de las Estrellas 2026, en el marco de la Feria Nacional de San Marcos, que este año se celebrará del 18 de abril al 10 de mayo con una cartelera internacional de alto nivel.

La fiesta más grande de México reunirá en un solo escenario a exponentes de distintos géneros musicales como reguetón, electrónica, pop, música clásica, cumbia, rock y regional mexicano. El acceso a todos los conciertos será gratuito, como es tradición en el Foro de las Estrellas.

La feria arrancará el 18 de abril con la presentación del ensamble “Entre Amigos”, integrado por Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares, quienes darán la bienvenida oficial a las y los asistentes.

Cartel completo del Foro de las Estrellas 2026

Abril

18: Entre Amigos (Emmanuel, Lucero, Yuri, Mijares)

19: Luis Ángel “El Flaco”

20: BXS Bryndis x Siempre

21: Goo Goo Dolls

22: J Balvin

23: Lara Campos

24: La Única Internacional Sonora Santanera

25: Andrea Bocelli

26: Álex Fernández

27: Orquesta Sinfónica de la SEDENA

28: Kany García

29: El Mimoso

30: José Carreras, Kenny G, López Yáñez

Mayo