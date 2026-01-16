¡Vuelve la fiesta! Así será la Feria de San Marcos con cartel de lujo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, presentó de manera oficial el programa artístico del Foro de las Estrellas 2026, en el marco de la Feria Nacional de San Marcos, que este año se celebrará del 18 de abril al 10 de mayo con una cartelera internacional de alto nivel.
La fiesta más grande de México reunirá en un solo escenario a exponentes de distintos géneros musicales como reguetón, electrónica, pop, música clásica, cumbia, rock y regional mexicano. El acceso a todos los conciertos será gratuito, como es tradición en el Foro de las Estrellas.
La feria arrancará el 18 de abril con la presentación del ensamble “Entre Amigos”, integrado por Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares, quienes darán la bienvenida oficial a las y los asistentes.
18: Entre Amigos (Emmanuel, Lucero, Yuri, Mijares)
19: Luis Ángel “El Flaco”
20: BXS Bryndis x Siempre
21: Goo Goo Dolls
22: J Balvin
23: Lara Campos
24: La Única Internacional Sonora Santanera
25: Andrea Bocelli
26: Álex Fernández
27: Orquesta Sinfónica de la SEDENA
28: Kany García
29: El Mimoso
30: José Carreras, Kenny G, López Yáñez
1: Función de Lucha Libre
2: Audrey Nuna, Eric Nam, MILLI
3: Foreigner
4: Kumbia Kings, Mi Banda El Mexicano de Germán Román
5: Grupo Frontera
6: Mago de Oz
7: Lila Downs
8: David Guetta (The Monolith)
9: Paulo Londra
10: Empire of the Sun
Además del Foro de las Estrellas, habrá actividades culturales, gastronómicas, exposiciones, corridas de toros y espectáculos en escenarios alternos como el Foro del Lago, el Corredor Carranza y el Cuartel del Arte.
La Feria Nacional de San Marcos 2026 busca consolidarse una vez más como el evento cultural y festivo más importante de México, reuniendo a visitantes de todo el país, quienes cada año viajan a Aguascalientes para vivir esta experiencia.
BCT