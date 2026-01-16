México

¡Vuelve la fiesta! Así será la Feria de San Marcos con cartel de lujo

FB/Feria Nacional de San Marcos
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, presentó de manera oficial el programa artístico del Foro de las Estrellas 2026, en el marco de la Feria Nacional de San Marcos, que este año se celebrará del 18 de abril al 10 de mayo con una cartelera internacional de alto nivel.

La fiesta más grande de México reunirá en un solo escenario a exponentes de distintos géneros musicales como reguetón, electrónica, pop, música clásica, cumbia, rock y regional mexicano. El acceso a todos los conciertos será gratuito, como es tradición en el Foro de las Estrellas.

La feria arrancará el 18 de abril con la presentación del ensamble “Entre Amigos”, integrado por Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares, quienes darán la bienvenida oficial a las y los asistentes.

Cartel completo del Foro de las Estrellas 2026

Abril

  • 18: Entre Amigos (Emmanuel, Lucero, Yuri, Mijares)

  • 19: Luis Ángel “El Flaco”

  • 20: BXS Bryndis x Siempre

  • 21: Goo Goo Dolls

  • 22: J Balvin

  • 23: Lara Campos

  • 24: La Única Internacional Sonora Santanera

  • 25: Andrea Bocelli

  • 26: Álex Fernández

  • 27: Orquesta Sinfónica de la SEDENA

  • 28: Kany García

  • 29: El Mimoso

  • 30: José Carreras, Kenny G, López Yáñez

Mayo

  • 1: Función de Lucha Libre

  • 2: Audrey Nuna, Eric Nam, MILLI

  • 3: Foreigner

  • 4: Kumbia Kings, Mi Banda El Mexicano de Germán Román

  • 5: Grupo Frontera

  • 6: Mago de Oz

  • 7: Lila Downs

  • 8: David Guetta (The Monolith)

  • 9: Paulo Londra

  • 10: Empire of the Sun

Además del Foro de las Estrellas, habrá actividades culturales, gastronómicas, exposiciones, corridas de toros y espectáculos en escenarios alternos como el Foro del Lago, el Corredor Carranza y el Cuartel del Arte.

La Feria Nacional de San Marcos 2026 busca consolidarse una vez más como el evento cultural y festivo más importante de México, reuniendo a visitantes de todo el país, quienes cada año viajan a Aguascalientes para vivir esta experiencia.

