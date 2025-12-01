Vuelve el bisonte a México: una nueva manada llega a Coahuila tras décadas de ausencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un esfuerzo sin precedentes por restaurar los ecosistemas del desierto chihuahuense y proteger una especie emblemática, 44 bisontes americanos (Bison bison) fueron reintroducidos en el estado de Coahuila, marcando un nuevo capítulo para la conservación de la biodiversidad en México.

La nueva manada fue establecida en la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) “El Santuario”, ubicada dentro del Área de Protección de Recursos Naturales Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 004 Don Martín. Los ejemplares provienen del Rancho El Uno, en la Reserva de la Biosfera Janos, en Chihuahua, donde se mantiene una de las poblaciones de bisontes más exitosas del país.

La reintroducción fue posible gracias al trabajo coordinado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Cuenca Los Ojos A.C., la Fundación Pro Cuatrociénegas y el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN).

Este hito representa un avance crucial para ampliar la distribución del bisonte en territorio mexicano, fortalecer la regeneración de pastizales nativos y construir resiliencia frente al cambio climático. El bisonte es considerado una especie clave para el equilibrio ecológico, ya que su actividad ayuda a mejorar la estructura del suelo, promover vegetación nativa y enfrentar periodos de sequía con mayor eficacia que otras especies de pastoreo.

La estrategia para conservar al bisonte se basa en cuatro líneas de acción:

Revisión normativa para cambiar su estatus a especie bajo protección especial.

Manejo poblacional técnico , que incluye selección y traslado de ejemplares.

Regulación del crecimiento de las manadas para evitar sobreexplotación del hábitat.

Donación a ranchos aliados con condiciones adecuadas para promover su expansión territorial.

Autoridades de la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) y de la Conanp coincidieron en que este tipo de colaboraciones público-privadas demuestran que la conservación solo avanza con alianzas firmes, sostenidas y basadas en la ciencia.

Además de su importancia ambiental, el regreso del bisonte representa un símbolo profundo para el pueblo originario N'dee/N'nee/Ndé, que históricamente ha compartido su territorio con esta especie. Su reintroducción refuerza no solo los ecosistemas del norte del país, sino también la identidad biocultural de las comunidades que han mantenido un equilibrio con la fauna nativa por generaciones.

Gerardo Ruiz Smith, director de la Fundación Pro Cuatrociénegas, celebró la llegada de la nueva manada y señaló que “El Santuario contará con las condiciones ideales para que el bisonte siga creciendo en libertad y regenerando ecosistemas”.

Por su parte, Ana Laura Barillas, directora de conservación del FMCN, afirmó que este tipo de traslados reflejan “el compromiso por restaurar los pastizales del norte de México con soluciones técnicas, responsables y sostenibles”.

La expansión del bisonte en México permite establecer nuevas áreas de conservación, inspirar a más propietarios a sumarse a proyectos similares y continuar avanzando hacia un modelo de manejo ambiental que respete la naturaleza y las culturas locales.

El regreso del bisonte es, sin duda, una victoria para la biodiversidad, para las comunidades y para el país.

BCT